Oberstdorf-Sieger Geiger fiel in der Gesamtwertung von Platz zwei auf vier zurück. Beim Finale am Mittwoch in Bischofshofen (16:30 Uhr live im ZDF) brauchen Geiger und Eisenbichler nun ein kleines Wunder für den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002.