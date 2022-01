Der zuvor auch in Oberstdorf siegreiche Kobayashi scheint auf dem besten Weg, als Erster zum zweiten Mal den Grand Slam bei der Tournee zu gewinnen. Der Japaner selbst sieht sich noch stärker als im Winter 2018/2019, als er sich mit Siegen in allen vier Springen seinen ersten Gesamtsieg holte: "Ich war damals in sehr guter Form. Aber jetzt weiß ich noch viel besser, was ich zu tun habe." Sein Rezept für den Ruhetag am Sonntag: "Schlafen".