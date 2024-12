Vierschanzentournee: Hörl gewinnt Quali - Paschke Neunter

Bester in der Qualifikation: Jan Hörl in Garmisch-Partenkirchen.

Pius Paschke hat auch in der Qualifikation für das Neujahrsspringen kein Mittel gegen die Übermacht aus Österreich gefunden. Der fünfmalige Saisonsieger belegte in Garmisch-Partenkirchen mit einem Sprung auf 133,0 Meter den neunten Rang . Ganz vorne lagen die erneut überragenden Austria-Adler Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Michael Hayböck.

Bester Deutscher auf der Olympiaschanze war Karl Geiger als Siebter, mit etwas Abstand folgte Andreas Wellinger auf Position zwölf. Insgesamt schafften neun der zehn DSV-Starter den Sprung in den Wettkampf am Mittwoch, einzig Adrian Tittel blieb hängen.

Karl Geiger auf Platz sieben

Auch Eisenbichler kann am Neujahrstag starten

Auch Rückkehrer Markus Eisenbichler schaffte auf Rang 27 problemlos den Sprung unter die besten 50. Der Ex-Weltmeister ist Teil der nationalen Gruppe, die der DSV nur in Garmisch an den Start bringen kann. Eisenbichler hofft auf einen Start auch am Samstag in Innsbruck, allerdings meldete Felix Hoffmann (28.) ebenfalls Ambitionen an.