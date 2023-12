Vierschanzen: DSV-Adler um Wellinger top in Oberstdorf-Quali

Die deutschen Skispringer haben einen idealen Start in die Vierschanzentournee hingelegt. Andreas Wellinger sprang am Donnerstag in der Qualifikation zum Auftakt in Oberstdorf vor beeindruckender Kulisse von über 16.300 Zuschauern auf 135 Meter und landete damit auf Platz eins, knapp vor seinem Teamkollegen Karl Geiger, der mit 134 Metern Zweiter wurde.