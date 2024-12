Vierschanzentournee: Stefan Kraft, der Flug-Ästhet

Kraft gehört seit einem Jahrzehnt zur Weltspitze. Seinen ersten Erfolg in der A-Kategorie der Skispringer feierte er am 29. Dezember 2014 in Oberstdorf. Am vergangenen Sonntagabend, exakt zehn Jahre später, schloss sich an der Schattenbergschanze ein Kreis. Denn der Sieger des Auftaktspringens der 73. Vierschanzentournee war er, Stefan Kraft, der Flugästhet mit dem weißen Anzug.