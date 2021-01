Zu diesem Zeitpunkt hatte das wegen des vermeintlich positiven Corona-Falls von Klemens Muranka komplett in Quarantäne versetzte polnische Skisprung-Team in letzter Minute doch noch die Startberechtigung für den Tournee-Auftakt in Oberstdorf erhalten. Gut eine Woche nach diesem Wechselbad der Gefühle steht Kamil Stoch beim Finalspringen in Bischofshofen am Mittwoch (16:30 Uhr/live im ZDF) vor seinem dritten Tournee-Gesamtsieg nach 2017 und 2018. Zuvor steht heute noch die Qualifikation an, ebenfalls live im ZDF.