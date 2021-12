Ein Krafttraining stand am Tag nach dem Auftakt in diese 70. Vierschanzentournee für Karl Geiger auf dem Plan. Dann machte sich das deutsche Flieger-Team auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen, wo man das Jahr 2022 beim traditionsreichen Neujahrsspringen (14 Uhr/live im ZDF) mit einem Paukenschlag beginnen will. Bei der Qualifikation am Freitag (14 Uhr/ZDF) will sich Tournee-Mitfavorit Geiger das nötige Gefühl für die Schanze holen.