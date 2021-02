Die Österreicherin Marita Kramer ist mit drei Siegen in den bislang nur vier Weltcup-Einzelspringen die bislang überragende Fliegerin des Winters. Die erst 19 Jahre Gesamtweltcup-Spitzenreiterin steht exemplarisch für den Generationswechsel an der Spitze der Sportart. Denn auch die einzige andere Siegerin Eirin Maria Kvandal ist mit 19 noch eine Teenagerin.

Die bisherigen Dominatorinnen haben vor dem Weltcup am Wochenende im österreichischen Hinzenbach ihren Platz an der Spitze verloren. Rekord-Gesamtweltcupsiegerin Sara Takanashi (vier Kristallkugeln) belegt immerhin noch Platz zwei in der Saison-Gesamtwertung. Die norwegische Olympiasiegerin Maren Lundby, die die letzten drei Winter ganz oben stand, ist nur Sechste.



Und auch die vom Verletzungspech gebeutelten deutschen Skispringerinnen sind nicht mehr top: Bisher gab es keinen Podestplatz, die dreimalige Team-Weltmeisterin Katharina Althaus rangiert in der Gesamtwertung nur auf Platz neun.