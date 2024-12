Dritter Saisonsieg im Skispringen: Paschke gewinnt in Polen

Durch den Erfolg baute der Bayer seine Führung im Gesamtweltcup aus. Am Samstag hatte er Platz drei belegt. Mit seinem Sieg am Sonntag schrieb der Oberbayer aber seine sagenhafte Erfolgsgeschichte fort - auf allen drei Schanzen der bisherigen Saisonstationen hat Paschke gewonnen. Drei Siege in den ersten sechs Springen hatte zuvor als letzter Deutscher Martin Schmitt in der Saison 2000/01 geschafft.