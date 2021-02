Granerud und Eisenbichler disqulifiziert

Granerud muss damit auch weiter auf die Krönung im Gesamtweltcup warten, die mit seinem zwölften Saisonsieg perfekt gewesen wäre. Das Springen war der letzte Einzelwettkampf vor den Titelkämpfen in Oberstdorf, die kommenden Dienstag beginnen und bis 7. März dauern. Am Samstag (9:45 Uhr) steht in Rasnov noch ein Mixedwettbewerb gemeinsam mit den Frauen auf dem Programm.