Skisprung-Weltcup: Nächster Sieg für Pius Paschke

Skispringer Pius Paschke hat seine Führung im Gesamtweltcup ausgebaut und ist zwei Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee der Mann der Stunde. Beim Weltcup in Titisee-Neustadt gewann der 34 Jahre alte Bayer mit Sprüngen auf 144 und 138 Meter. Für Paschke war es der fünfte Einzelerfolg in seiner Karriere. Vier davon holte er in diesem Winter.