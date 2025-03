In Planica schließt sich der Kreis: Markus Eisenbichler, hier beim Skifliegen am 2. April 2023.

Die Gigantenschanze von Planica ist an diesem Wochenende genau die richtige Bühne für Flugkünstler Markus Eisenbichler, um seine große Karriere ausklingen zu lassen. Hier in Slowenien feierte der deutsche Rekord-Weltmeister seinen ersten Weltcup-Sieg, hier stellte er mit 248 Metern gleich zweimal den deutschen Skiflug-Rekord auf.

Eisenbichler, der etwas andere Skispringer

"Natürlich war ich immer sehr stur - aber auch sehr streng zu mir selbst", sagt Eisenbichler in der Retrospektive. Oft in seiner Karriere wollte er mit dem Kopf durch die Wand.

Dreifacher Weltmeister 2019

Eisenbichler auf Extratouren

Mit dem heutigen Bundestrainer Stefan Horngacher funktionierte das ab 2019 so nicht mehr. Der eher als Hardliner bekannte Österreicher akzeptierte die Extratouren des Mannes, der in einem eher auf den Absprung fixierten deutschen Team mit dem größten Flugtalent gesegnet war, oft nicht.

Abstieg in den Continentalcup

Olympia 2026 reizt Eisenbichler nicht

Was jetzt noch bleibt, ist die Lust auf die letzten großen Flüge in Planica. Und die Freude auf die Zeit danach: "Nach der sportlichen Karriere geht das Leben für uns Sportler eigentlich erst richtig los. Es gibt keinen Trainingsplan. Ich kann heimkommen, wann ich will. Ich kann essen gehen, wann ich will und genieße es sogar, mir mal ein Schnitzel zu gönnen, obwohl es gar nicht mein Lieblingsgericht ist."