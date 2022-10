Conference League : 1. FC Köln siegt im Nachsitzen

Nach einer nebligen Nacht in Tschechien hat der 1. FC Köln wieder deutlich bessere Aussichten und bekommt sein "Endspiel" in der Conference League. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart hat am Freitag die Fortsetzung des Spiels beim 1. FC Slovacko (Tschechien) mit 1:0 (0:0) gewonnen. Wegen miserabler Sicht war die Begegnung am Vorabend in der siebten Minute untergebrochen worden.