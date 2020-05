In Deutschland läuft noch ein Strafverfahren gegen die vier Beschuldigten wegen Steuerhinterziehung und der Beihilfe dazu vor dem Landgericht (LG) Frankfurt/Main.



Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main eine Anklage erhoben, die das LG Frankfurt/Main aber zunächst nicht zur Hauptverhandlung zugelassen hat. Auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main hat dieses aber die Anklage zugelassen, so dass das LG Frankfurt/Main den Strafprozess nun durchführen muss. Bislang stehen aber noch keine Termine fest. Möglich, dass das Verfahren noch in diesem Jahr, vielleicht aber auch erst 2021 beginnt.



Strafrechtsexperte Matthias Jahn sieht nach der Verjährung des Schweizer Verfahrens für den deutschen Prozess noch manchen juristischen Knackpunkt. Denn das Verfahren in Deutschland könnte gehemmt sein durch das Schweizer Verfahren. In Letzterem ging es zwar um Betrug und Gehilfenschaft dazu, in Deutschland geht es um Steuerhinterziehung. Doch die Vorwürfe sind ähnlich und es gibt ein Verbot der Doppelbestrafung, so Jahn. Die Verteidiger der Angeklagten werden sicher weitere Argumente hierzu vor dem Landgericht anführen, vermutet der Strafrechtler.