Lawinenunglück: Snowboarderin Hediger tödlich verunglückt

Die 26-jährige Schweizer Snowboarderin Sophie Hediger trainierte am Montag abseits der Piste.

Die 26-jährige Olympiateilnehmerin im Snowboardcross sei am Montag in Arosa von einer Lawine erfasst worden, teilte der Schweizerische Skiverband am Dienstag unter Berufung auf Hedigers Familie mit.