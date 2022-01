Die Dänen, die schon seit 2012 auf einen EM-Titel warten, hatte in der ersten Halbzeit bereits mit vier Toren in Führung gelegen, erwischten den besseren Start und lagen in der ersten Halbzeit teilweise mit vier Toren vorne - auch weil sich Torwart Niklas Landin zunächst in prächtiger Verfassung präsentierte. Doch mit zunehmender Spielzeit lief sein Gegenüber Gonzalo Perez de Vargas zur Höchstform auf, so dass die Spanier den Abstand bis zur Pause auf ein Tor verkürzen konnten.