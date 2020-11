Fürs erste sind sich die Fans nicht so sicher, was sie von ihrer Auswahl halten sollen. Nationaltrainer Luis Enrique, der sie schon 2018 nach seinem ersten Amtsantritt renovierte, hat sie seit der Rückkehr von einer Auszeit wegen des Krebstodes seiner Tochter noch einmal durchgeschüttelt. Beim 1:1 zuletzt in der Schweiz kam außer Ramos und Busquets kein Spieler der Startelf auf zehn Länderspiele.