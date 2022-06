Silvio Wünsche beschreibt sehr eindrücklich, was der Sport ihm bedeutet: "Im Wasser fühle ich mich wohl und frei. Nicht so viele Hindernisse wie an Land. Fast wie Urlaub", sagt der Schwimmer, Goldmedaillengewinner bei den Weltspielen der Special Olympics 2019 in Abu Dhabi, in einem Instagram-Video des rbb.