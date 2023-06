Berlin hingegen sei ein sicherer Ort für die Athleten, sagte der ukrainische Delegationsleiter Serhij Komissarenko am Rande der Weltspiele. Die Ukraine tritt in sieben Sportarten an, am Dienstag hatte es bereits zwei Medaillen im 800-m-Lauf sowie im Schwimmen gegeben. "Unseren Athleten geht es gut. Sie würden es lieben zu gewinnen, aber das Wichtigste ist, dabei zu sein", so Komissarenko, der die Atmosphäre in der Hauptstadt als "sehr freundlich" beschrieb.