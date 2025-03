Special Olympics: "Wir sind so sichtbar wie nie zuvor"

Medaillen und einmalige Erfahrungen sammeln

Die Sieger der deutschen Bundesspiele Special Olympics treten in ihrer Gruppe in diesen Tagen gegen die USA, Italien und Österreich an, die ersten drei bekommen Medaillen. Ines Kwaschnowitz ist es wichtig, Gold, Silber oder Bronze "mit nach Hause zu nehmen".

Für Jasmin Stopfkuchen hat das nicht die höchste Priorität. "Mir sind die einmaligen Erfahrungen wichtiger. Mir geht’s um das Erlebnis, die Community", sagt die Ergotherapeutin, die in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung in Schleswig-Holstein arbeitet: "Und natürlich die Pins. Ich habe schon welche von Marokko bis Südkorea und Südafrika bis Hongkong."

Pins-Sammeln wie bei Olympia und Paralympics

Gesundheit im Fokus

Das deutsche Team wird bei seinen Spielen in der Sportart, die auch als Unihockey bekannt ist, von einem eigens angereisten Fanclub von Freunden, Familie und Betreuern angefeuert. All diese Erlebnisse haben das spezielle Band zwischen Ines und Jasmin weiter verstärkt. "Wir haben bei Turnieren immer ein Zimmer zusammen und sind schon ein richtig eingeschworenes Duo. Das geht über Freundschaft beim Sport weit hinaus", sagt Jasmin Stopfkuchen. Nicht nur sie ist glücklich, wie bei den Special Olympics in Turin der Gedanke der Inklusion gelebt wird. Menschen, die sonst oft im Schatten stehen, werden hier in den Mittelpunkt gerückt.