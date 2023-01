Special Olympics : Gemeinsam schuften für die World Games

Steinbrück gehört dem Team Deutschland für die Special Olympics vom 17. bis 25. Juni in Berlin an. In der achtköpfigen Mannschaft der Kraft-Dreikämpfer ist sie die einzige Frau. Bei den nationalen Spielen der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im vergangenen Jahr hat sie alle vier möglichen Goldmedaillen ihrer Sportart geholt: Bei den Kniebeugen, im Bankdrücken, im Kreuzheben und natürlich auch in der Gesamtwertung aus allen drei Teildisziplinen. Damit hatte die 19-Jährige das Ticket für die Weltspiele in der Tasche. Sich der internationalen Konkurrenz zu stellen, ist nun der nächste Schritt.