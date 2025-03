Special Olympics: Winterspiele in Turin sind eröffnet

In der italienischen Metropole Turin sind am Samstagabend die Special Olympics Winterspiele 2025 offiziell eröffnet worden.

Großer Jubel in der Inalpi Arena

Unter großem Jubel der Zuschauer zogen die Sportlerinnen und Sportler zur Eröffnungsfeier in die Turiner Inalpi Arena. Anschließend wurde die Flamme der Special Olympics entzündet.

Größtes inklusives Multisportevent der Welt

Beim größten inklusiven Multisportevent der Welt treten rund 1.500 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung aus 102 Ländern an.

Die Special Olympics Weltwinterspiele in Turin sind die zwölften der Geschichte und die ersten seit acht Jahren. 2017 hat das Event letztmals im Winter in Graz, Schladming und Ramsau am Dachstein stattgefunden.