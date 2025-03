Special Olympics: Toller Sport und große Gefühle in Turin

Die Special Olympics in Turin sind zu Ende gegangen.

Am Ende tanzen sie im Schneesturm: Die Athletinnen und Athleten mit geistigen Beeinträchtigungen, ihre Familien und Freunde, die zahlreichen Mitarbeiter der Special Olympics-Delegationen aus 100 Ländern. Die Abschlussfeier: Zwar von einem Wetterumschwung überschattet, aber dennoch eine große Party.

1.500 Athletinnen und Athleten aus 100 Nationen

Emma Gania ist Eiskunstläuferin. Die 22-Jährige liebt ihren Sport und ist bei den Special Olympics in Turin auf den ersten Platz gelaufen.

Fast immer bestes Wetter in Turin

Es waren gelungene Special Olympics, bei denen bis kurz vor Schluss auch das Wetter mitspielte. Insbesondere in Sestriere, wo auch die olympischen Alpin-Wettbewerbe 2006 stattgefunden hatten, gab es Sonnenschein und beeindruckende sportliche Leistungen.

Zum Beispiel die der 17-jährigen Schülerin Helena Klintschar, die mit einem seltenen Gendefekt geboren wurde. Sie gewann am letzten Tag der Spiele die Goldmedaille in der fortgeschrittenen Startklasse und strahlt danach über das ganze Gesicht:

Es geht um mehr als Medaillen

"Wir sind eine Bewegung nicht nur für die Besten, sondern für alle. Jedes Alter, jedes Level, jeder Hintergrund und jeder Unterschied ist hier willkommen. Und wir geben die Chance, durch Sport Talente zu entdecken ", sagt Timothy Shriver, der Vorsitzende von Special Olympics am ZDF-Mikrofon.

Seine Mutter, Eunice Kennedy-Shriver, Schwester von John F. Kennedy, hat die Bewegung in den 1960er Jahren gegründet.

Man verliert alle Berührungsängste. Die Menschen freuen sich, feuern sich gegenseitig an - es ist eine unglaubliche Energie.

Die Special Olympics Winterspiele wurden in Turin mit viel Pomp eröffnet.

Berührungsängste überwinden

Ein Fest der Vielfalt und des Miteinanders - und ein Auftrag an Gesellschaft und Politik, sagt Sven Albrecht: "Wir sind auf einem guten Weg. Aber wir wollen, dass mehr Menschen mit geistigen Einschränkungen regelmäßig Sport treiben, am besten ganz normal im Sportverein. Das ist nach wie vor nicht zufriedenstellend in unserem Land."