"An meinem 18. Geburtstag war ich in Gelsenkirchen-Buer, mit Freunden. Wir waren kegeln", erzählte der Ballfänger der Nation gerade schmunzelnd. Der junge Moukoko erlebt den Tag seiner Volljährigkeit nun in der Wüste. An einem Ort, der Martina Voss-Tecklenburg zumindest in einem Punkt an das Campo Bahia erinnert.