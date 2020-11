Ob die Länderverordnungen rechtmäßig sind, wird vielerorts geprüft. In Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hamburg ist es Vereinen nicht erlaubt, Tennis in der Halle spielen zu lassen, in den 13 anderen Bundesländern dagegen schon. Am Montag trat der Tennisverband Rheinland-Pfalz mit Staatskanzlei, Innenministerium und Gesundheitsamt in Kontakt, um "eine Gleichbehandlung mit anderen Bundesländern zu erwirken", wie es auf der Seite des Verbands heißt. "Wir wollen zumindest die Möglichkeit erwirken, Einzel zu spielen", erläutert ein Verbandssprecher.