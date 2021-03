In den vergangenen Tagen schon waren die Zeichen für Lockerungen im Breitensport immer deutlicher geworden. Dennoch hätte der Entwurf, mit dem das Kanzleramt in die gestrige Bund-Länder-Runde gegangen ist, kurzfristig kaum etwas geändert, da erste Lockerungsschritte für Gruppen mit Ausnahme von Kindern erst ab einer Inzidenz-Zahl von 35 vorgesehen waren - ein Grenzwert, der für kaum eine Region in naher Zukunft realistisch erscheint.