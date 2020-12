Highlight Fußball-EM: In München bestreitet die DFB-Elf ihre Vorrundenspiele.

11.06. bis 11.07. Fußball-Europameisterschaft

Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM wird in Rom angepfiffen. Das Finale ist im Wembley-Stadion in London. Weitere Spielorte sind Amsterdam, Baku (Aserbaidschan), Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen und Sankt Petersburg. Die DFB-Elf bestreitet ihre Vorrundenspiele in München: 15.06. Frankreich - Deutschland, 19.06. Portugal - Deutschland, 23.06. Deutschland - Ungarn.