"Dem Sport wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet als das in früheren Koalitionsverträgen der Fall gewesen ist", sagt Jürgen Mittag, der das Institut für Europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln leitet. "Das ist in seiner Bedeutung mit der Notiz zum Anti-Doping-Gesetz und zur Förderung der NADA im Jahr 2013 vergleichbar, die erst nur am Rande bemerkt wurde und dann große Folgewirkungen gehabt hat", so Mittag.