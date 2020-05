Der Deutsche Tennis Bund plant eine neue, nationale Turnierserie. Bis zum 26. Juli werden die Partien in zehn verschiedenen Städten ausgetragen. Der Auftakt der Herren erfolgt ab dem 8. Juni in Troisdorf, Überlingen, Großhesselohe und Neuss. Die Frauen beginnen eine Woche später in Darmstadt, Versmold, und Stuttgart. Die Finalspiele werden in Großhesselohe (Männer) und Versmold (Frauen) ausgetragen. Neben den beiden Spielern soll nur ein Schiedsrichter auf dem Platz sein. Auf Linienrichter und Ballkinder wird wegen der Corona-Beschränkungen ebenso verzichtet wie zunächst auch auf Publikum. Die internationale Turnier-Szene ist zunächst bis zum 13. Juli unterbrochen.