In der Debatte um das Sportfördergesetz müssen deutsche Topsportlerinnen und Topsportler noch Geduld aufbringen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) äußerte nach der 50. Sportministerkonferenz in München zwar die Hoffnung, dass das neue Gesetz auch nach dem Aus der Ampel-Koalition noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werde. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) verwies allerdings darauf, dass es noch Klärungsbedarf gebe.