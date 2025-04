Sport und schwarz-roter Koalitionsvertrag : Viel vage Absichten

Sujetbild: Athleten am Start.

Aufwertung auf dem Papier

Was den reinen Umfang des Kapitels Sport angeht, ist dieser tatsächlich im Vergleich zum entsprechenden Papier der Ampel-Koalition von 2021 aufgewertet worden. Auf 75 statt 33 Zeilen werden die Vereinbarungen differenzierter und thematisch breiter ausformuliert. Allerdings: Wenn es um die Umsetzung der zahlreichen Absichtserklärungen geht, könnten viele Konflikte in die Zukunft vertagt worden sind.

Die Ampel-Regierung hatte noch die Bedeutung des Sports für den "gesellschaftlichen Zusammenhalt" in den Vordergrund gerückt.

Staatsminister und Unterstützung für Olympia-Bewerbung

Auch eine andere DOSB-Forderung wird erfüllt, die Unterstützung der Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele sowie anderer Sportgroßveranstaltungen. Konkret soll der Kostenzuschuss für die Bewerbungen erhöht werden. Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte dem DOSB persönlich seine Unterstützung für eine Olympia-Bewerbung zu, wie DOSB-Vorstandsmitglied Volker Bouffier am Mittwoch der "Sport-Bild" sagte.

Eine genaue Zahl enthält der Vertrag an anderer Stelle. Mit einer Milliarde Euro sollen Sportstätten modernisiert und saniert werden. Der DOSB selbst geht von einem Sanierungsstau in Höhe von 42 Milliarden Euro aus, sieht in der einen Milliarde aber "eine gute Grundlage".