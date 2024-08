Fußball und Paralympics: Die Sport-Highlights nach Olympia

Die olympische Flamme in Paris ist gerade erloschen, und die Paralympics in drei Wochen an gleicher Stelle werfen ihre Schatten voraus. Zunächst steht der August ganz im Zeichen des Fußballs: Supercup, DFB-Pokal und Bundesliga geben den Startschuss in die Saison 2024/25. Außerdem startet das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York, wo Olympiasieger Novak Djokovic seinen Titel verteidigen will.