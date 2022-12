Das war das Sportjahr 2022

Als Ersatzausrichter sprang Paris in die Bresche und sah einen 1:0-Sieg von Real Madrid im Finale der Champions League gegen den FC Liverpool. Der FC Bayern war bereits im Viertelfinale am FC Villarreal gescheitert, holte dafür in der Bundesliga aber seinen zehnten Meistertitel in Folge. Der Sieg im DFB-Pokal ging zum ersten Mal an RB Leipzig, während Eintracht Frankfurt in der Europa League nicht nur den großen FC Barcelona düpierte, sondern im Endspiel gegen die Glasgow Rangers auch den Cup in die Mainmetropole holte.