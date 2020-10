Fast so spannend wie die Kür der Sieger ist Jahr für Jahr die Frage: Wer trägt was? Wie sehen sie aus die Athleten, die sonst in sportlichen Trikots um die Wette rennen, springen, schwimmen, spielen, rudern, fahren, wenn sie sorgsam gestylt über den roten Teppich schreiten? Und wie feiern sie? Fröhlich gesittet? Oder ausgelassen ausufernd? Die Gala zu Ehren der deutschen Sportler des Jahres am letzten Sonntag vor Weihnachten ist längst ein Klassiker, für Fans wie Athleten. Und nun? Im Corona-Jahr? Nach einer Saison fast ohne Sport?