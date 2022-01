Also werden die Winterspiele 2022 nun vom 4. bis 20. Februar in Peking stattfinden. Wegen der Zeitverschiebung (um 12 Uhr in Deutschland ist es in Peking 19 Uhr) werden die Wettkämpfe in der Regel zwischen 2 Uhr nachts und 17 Uhr zu sehen sein. ARD und ZDF senden im TV und in Livestreams.