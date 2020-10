Birgit Fischer hat auch bei den Olympischen Spielen in Atlanta (1996), Sydney (2000) und Athen (2004) noch vier Gold- und zwei Silbermedaillen gewonnen. Ihre insgesamt acht Goldmedaillen sind in Deutschland unübertroffen, weltweit war niemand in einer Olympischen Sportart über so einen langen Zeitraum erfolgreich. "Ich bin sicher ein Gewinner der Wende", sagte sie im "aktuellen sportstudio".