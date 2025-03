Sportstudio: Hecking kämpft für Bochums "Unabsteigbar"

Der Polizeimeister Dieter Hecking aus Castrop-Rauxel ist nun Trainer an der Castroper Straße, doch sein Debüt beim VfL Bochum trat er ganz unten an, als Trainer einer völlig verunsicherten Mannschaft.

Was nur hat ihn, den erfahrenen, 60 Jahre alten Coach, zu diesem extrem schweren Auftrag getrieben, will Moderator Sven Voss am Samstag von seinem Gast im "aktuellen sportstudio" wissen. Hecking sagt: