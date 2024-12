Patrick Lange im sportstudio: "Monumentale Herausforderung"

Es sah so kinderleicht aus, wie Patrick Lange da im Oktober auf Hawaii am großen Favoriten Sam Laidlow aus Frankreich vorbeigerannte und seinem dritten Sieg bei der Ironman-WM entgegengestürmte. Als hätten ihn das Schwimmen, das Radfahren und die Hitze auf der Insel im Pazifik kaum Kraftkörner gekostet. Aber, das betonte der 38-Jährige am Samstagabend im "aktuellen sportstudio":