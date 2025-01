Oliver Kahns Zukunftsplan mit Bordeaux

Gespannt blickt Kahn auch auf Jürgen Klopps neue Aufgabe als Head of Global Soccer bei Red Bull. Dabei äußerte Kahn Zweifel. "Ich weiß auch nicht, ob er das wirklich so lange machen wird, weil so, wie ich ihn einschätze vom Typ her, ist er ja schon der Trainer am Platz, Adrenalin pur", sagte Kahn, "schauen wir mal, ob er da seine Erfüllung findet."