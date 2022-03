Hilflos, machtlos, fassungslos - der Krieg in der Ukraine verstört Menschen in allen Teilen der Gesellschaft zutiefst, auch im Sport. Und so ging es neun Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im aktuellen sportstudio am Samstagabend auch um die Zeichen, die der Sport aktuell setzt. Und um die Frage, ob diese etwas bewirken können.