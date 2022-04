Für ihn sei es wichtig gewesen, weiterzumachen, weil er beim Nachdenken nicht mehr weitergekommen sei. Zuvor habe er mit sich "stark gerungen, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen". Der Berliner war auch deshalb so stark in den Fokus geraten, weil der BVB-Jungstar Jude Bellingham an seine Beteiligung im Hoyzer-Skandal erinnerte. "Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?", prangerte der 18-jährige Engländer danach an.