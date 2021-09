"Natürlich verspüre ich eine große Erleichterung und Freude, dass ich die Silbermedaille abgesichert habe, aber da ist auch ein bisschen Enttäuschung über diesen Fehler, der ganz klar auf meine Kappe geht", sagte der 31-Jährige. Am Ende lag es an David Will, eine Nullrunde wäre der Sieg gewesen, doch C Vier nahm eine Stange mit. "Ein klarer Reiterfehler", sagte Will selbstkritisch: "Das war eindeutig mein Ding."