Schach-Star Carlsen spielt für St. Pauli

Nicht nur das Fußball-Team des FC St. Pauli hat in dieser Saison den Aufstieg in die Bundesliga geschafft, sondern auch das Schach-Team. Und dieses bekommt nun einen spektakulären Zugang für die kommende Saison. Der mehrfache Weltmeister Magnus Carlsen wird für die Hamburger spielen. Das teilte der Klub am Donnerstagabend mit.