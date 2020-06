Für die Profis war der Wettkampf der verspätete Startschuss in die Leichtathletik-Saison - von der keiner so recht weiß, wie sie weitergeht. Wie in anderen Sportarten sind auch in der Leichtathletik wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr alle Wettbewerbe ausgefallen oder verschoben worden. Erster Höhepunkt werden die für 8./9. August geplanten deutschen Meisterschaften in Braunschweig, für die die Stadt am Freitag grünes Licht gegeben hatte.