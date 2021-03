Der Weltcup wird am Samstag mit den Sprints der Frauen über 7,5 km (11 Uhr) und der Männer über 10 km (15.40/beide ZDF) fortgesetzt. Die Verfolger am Sonntag schließen Teil eins der Veranstaltung in Nove Mesto ab. Teil zwei des Doppel-Weltcups folgt in der nächsten Woche.