In die Köpfe der Spieler vorzudringen, ist für einen Spezialcoach elementar, sagt Buttgereit. Am liebsten würde er jeden Tag anderthalb Stunden mit den DFB-Stars an der Schusstechnik beim Freistoß oder dem Einlaufverhalten bei Ecken üben, doch so viel Zeit hat niemand. Und nun ist vor dieser WM auch noch ein richtiges Trainingslager ausgefallen. Vieles also wird in der Theorie besprochen, am iPad angeschaut - und schlussendlich darauf gehofft, dass es in der Praxis klappt.