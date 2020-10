Zehn Vereine der DDR-Oberliga des Deutschen Handballverbandes plus Aufsteiger wurden in die "West-Bundesliga" integriert. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewann die Mannschaft der SG Wallau/Massenheim die Meisterschaft. Eishockey war die erste Sportart, die die Wiedervereinigung noch vor der politischen Einheit vollzog und auch die erste gesamtdeutsche Meisterschaft austrug. Meister der Saison 1990/91 wurde zum zweiten Mal in Folge die Düsseldorfer EG.