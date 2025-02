Super Bowl: New Orleans im Football-Fieber

New Orleans ist bereit, die Chiefs und Eagles sind in Topform, die Fans schon am Feiern: An diesem Sonntag startet der 59. Super Bowl. Die Spannung vor dem Mega-Event ist spürbar.

Auf den Straßen von New Orleans hat die Super-Bowl-Party schon begonnen. Mit einer großen Parade wird die Lombardi-Trophy durch die Straßen getragen, Brass-Bands liefern die musikalische Feier-Begleitung. Jeder soll sehen, worum es geht, wenn am Sonntag die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im 59. Super Bowl aufeinandertreffen.

Beide Teams sind schon in der Stadt. Eine Woche lang trainieren sie in New Orleans, saugen die Atmosphäre auf. Sportlich wollen sie Bestleistung zeigen, klar - aber auch die nervliche Anspannung dieser Weltbühne müssen die Spieler erstmal verkraften. Das ganze Land, ja gefühlt die halbe Welt, schaut zu.

Eagles-Quarterback Jalen Hurts weiß, wovon er redet:

Die meisten haben so was hier noch nicht erlebt. Was in dieser Woche hier auf uns zukommt. Das ist etwas Großes, aber es hat einen guten Einfluss auf die Jungs, die noch nicht dabei waren. „ Jalen Hurts, Eagles-Quarterback

Jeder Spieler steht in diesem Spiel im Rampenlicht. Jede Aktion wird in Slow Motion wiederholt und Fehler sind auf dem höchsten Football-Level unverzeihlich. Denn es ist das Aufeinandertreffen der zwei besten Teams des Jahres, das Rematch des 57. Superbowls von 2023.

Titelverteidiger gelten als Favoriten

Der Weg nach New Orleans war für beide Teams viel Arbeit. Philadelphia reist mit breiter Brust nach New Orleans. Zwar gab es unter der Saison immer wieder atmosphärische Verstimmungen zwischen Fans, Coach und Team - das ist man bei Philly aber quasi gewohnt.

Die Performance in den NFL-Playoffs war beeindruckend, mit acht Touchdowns überrollten die Eagles zuletzt die Washington Commanders. Auf die Verteidigung der Chiefs kommt Schwerstarbeit zu. Vor allem mit Über-Runningback Saquon Barkley und Quarterback Jalen Hurts, über sie läuft das hammerharte Laufspiel der Eagles.

Chiefs gewannen oft nur knapp

Buchmacher führen die Titelverteidiger als leichte Favoriten, auch wenn die Chiefs in den 17 Spielen der regulären Saison Schwächen zeigten. Mehrfach gewannen sie nur knapp. Die Formkurve zeigte aber zum Ende der regulären Saison und vor allem in den Playoffs dann nach oben. Zuletzt waren die Chiefs, wie man es von ihnen im Januar gewohnt ist, bärenstark.

Mit den Buffalo Bills haben sie im Championship Game der AFC einen Gegner in Topform ausgeschaltet. Jetzt spielen sie um etwas Historisches: Sie können am Sonntag den dritten Titel in Folge gewinnen. Den "Three-peat" hat bislang noch kein Team geschafft.

Super Bowl auch Hochfest des Konsums

Bei Kansas City dreht sich alles um Quarterback Patrick Mahomes, der sie schon zu drei Titeln geführt hat. Er vertraut voll auf sein Ausnahmetalent:

Ich will die beste Version meiner selbst sein. Das ist das Ziel von jedem, der der Größte in seinem Beruf sein will. Um das zu erreichen, muss man jeden Tag der Beste sein. „ Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs

Die Fans können sich hingegen einfach zurücklehnen und genießen. Das Spiel verspricht vier Stunden beste Sport-Unterhaltung. Und der Superbowl ist immer auch ein Hochfest des Konsums. Schätzungsweise 1,2 Milliarden Liter Bier werden die Fans in den USA herunterspülen, 3.600 Tonnen Guacamole kommen auf den Tisch und 500 Millionen Hähnchen landen auf den Grills und in den Fritteusen.

Im Superdome von New Orleans ist schon alles vorbereitet. Die Logos der Teams sind auf den Kunstrasen gesprüht. Wer drin live dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen. Aber für gut 3.500 Dollar sind bei Wiederverkäufern aktuell noch Tickets erhältlich. In Deutschland übertragen RTL und DAZN das größte Einzelsportereignis des Jahres: Um halb eins in der Nacht zum Montag geht’s los.