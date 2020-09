Corentin Tolisso hatte die Hausherren vor leeren Rängen früh in Führung gebracht. Thomas Müller erhöhte in der 32. Minute, doch Julian Brandt konnte für den BVB noch vor der Pause verkürzen (39.). Dortmunds Edelstürmer Erling Haaland erzielte für die Borussia nach Seitenwechsel den Ausgleich (55.). Doch einmal mehr in diesem Jahr gingen die Bayern als Sieger vom Platz, diesmal nach einem Treffer von Joshua Kimmich (82.).