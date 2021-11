Gefeiertes Geburtstagskind, frische Führungsrolle - und dazu noch Erfolgsgarant beim Neustart: Johannes Golla wich am Freitag an seinem 24. Ehrentag das breite Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. "Es ist schön, bei so einem Sieg seinen Einstand zu feiern", sagte der neue Kapitän nach dem bis auf eine zehnminütige Schwächephase überzeugenden 30:28 (18:13) der deutschen Handballer gegen Portugal: "Das macht Lust auf mehr."